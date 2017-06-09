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Скандалы и происшествия

Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева погибла в Москве

Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева погибла в Москве

Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева Юлия попала под электричку в Москве. 77-летняя женщина от полученных травм скончалась.

Юлию Хрущеву сбил пригородный поезд Внуково – Москва. Инцидент произошел на станции «Солнечная» Киевского направления Московской железной дороги, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В управлении МВД на транспорте по Центральному федеральному округу подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения. «Юлия Леонидовна Хрущева в возрасте 77 лет сегодня умерла», – рассказали агентству в справочной службе столичной скорой помощи.

Отец Юлии Хрущевой летчик-истребитель Леонид Хрущев в 1943 году не вернулся с боевого задания и считался пропавшим без вести, тогда будущий первый секретарь ЦК КПСС удочерил собственную внучку.

Москва, Зоя Осколкова

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