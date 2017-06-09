В Анталье автобус с туристами столкнулся с фурой: пострадали 5 россиян

Туристический автобус столкнулся с грузовиком в турецкой курортной провинции Анталья, среди пострадавших есть россияне. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Анталье.

По данным генконсульства России, автобус компании TEZ Tour, перевозивший 44 туристов из Аланьи в Демре, попал в ДТП в пятницу, 9 июня, около 06:40. В результате аварии пострадали 9 человек, пятеро из которых – российские туристы, передает «Интерфакс». Все пострадавшие были доставлены в клинику «Опера Яшам». Им оказали медицинскую помощь, после чего туристы были направлены в свои отели. Отмечается, что авария произошла по вине водителя грузовика.

Консул генконсульства РФ в Анталье Алексей Шиванов уточнил, что в числе пострадавших россиян двое детей, передает РИА «Новости». В автобусе находились 24 туриста из России, а также отдыхающие из Украины и Казахстана. Они направлялись на экскурсию в Демре. Дипломат добавил, что 13 российских туристов решили вернуться в отели, остальные продолжили экскурсию.

Москва, Анталья, Светлана Петрова

Москва, Анталья. Другие новости 09.06.17

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