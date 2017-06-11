Прокуратура Ярославля проводит проверку после появления на своем сайте угроз «посадить в тюрьму» накануне митингов 12 июня «Наш ресурс взломали хакеры», – заявили в надзорном ведомстве

Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи со взломом своего сайта хакерами. Кибепреступникти утром 11 июня разместили на сайте надзорного ведомства сообщение с призывом «сидеть дома» и не ходить на «несанкционированные мероприятия» и прикрепили скандальный фильм-«расследование» оппозиционного политика Алексея Навального о премьере Дмитрии Медведеве.

В опубликованном хакерами сообщении сказано: «Прокуратура г. Ярославля призывает граждан не поддаваться на провокации и не ходить на несанкционированные мероприятиях! Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона». Впоследствии пресс-релиз был удален с сайта прокуратуры. В настоящее время сайт ярославской прокуратуры не открывается.

Скриншот копии сообщения хакеров из кэша Google

Старший помощник прокурора Ярославской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Яна Смирнова сообщила, что к ресурсу был осуществлен несанкционированный доступ. По факту «неправомерного доступа к сайту и размещения на сайте несанкционированного контента» в надзорном ведомстве проводят проверку, к которой «привлечены специализированные подразделения правоохранительных органов области». По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, и при наличии основания материалы проверки будут направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, уточнила Смирнова.

Отметим, что 12 июня, в День России, сторонники Навального планируют антикоррупционные акции во многих городах страны. В Ярославле в этот день состоится согласованный митинг против коррупции на площади Мира.

Ярославль, Светлана Петрова

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