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Скандалы и происшествия

Под Воронежем два ребенка пострадали в аварии с автобусом

Под Воронежем два ребенка пострадали в аварии с автобусом
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Три человека получили травмы в результате ДТП в Воронежской области. Среди пострадавших двое детей.

Авария произошла утром на 717-м километре трассы М4 «Дон». По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавшего из Москвы в Ереван, не справился с управлением. Транспорт улетел в кювет, в момент ДТП в машине находилось 39 человек.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в результате аварии пострадали три человека – девятилетняя девочка, семилетний мальчик и один взрослый. Все они с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Богучарскую центральную районную больницу.

Воронеж, Зоя Осколкова

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