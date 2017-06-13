Организаторы фестиваля на Волге обозвали Гагарина Алексеем

Фестиваль «ВолгаФест», прошедший в День России в Самаре, ознаменовался «досадной опечаткой», именно так организаторы мероприятия назвали ошибку в имени первого человека в космосе – Юрия Гагарина назвали Алексеем.

Портрет покорителя космоса красовался на большом экране за главной сценой, установленной на набережной Волги. Фотография Гагарина с белым голубем в руках давно знакома всем россиянам, удивление вызвало имя первого космонавта, по какой-то причине его назвали Алексеем, пишет «Комсомольская правда».

Организаторы фестиваля поспешили оправдаться. «Эта досадная опечатка была допущена в процессе подготовки фестиваля. Такие недочеты случаются из-за больших объемов работы. Надеемся, что эта ошибка никого не расстроила», – говорится в комментарии пресс-службы.

Тем не менее, оплошность не ушла от внимания интернет-пользователей. Фотография «опечатки» разлетелась по социальным сетях. Процесс подготовки к масштабному мероприятию действительно очень сложный, однако на каждом этапе все действия утверждаются множеством ответственных людей.

«Может уже пора во главу угла ставить чувства и интересы зрителей, а не количество освоенных средств? – задается вопросом замредактора по интернет-версии «КП» Александр Кочетков. – Мне страшно. Люди, которые «учат Родину любить», делают это формально, для галочки. Люди и сами, предположу, не всегда верят в то, что говорят. Все выливается в совершенно рутинный и пафосный ритуал, за которым нет ничего настоящего».

Самара, Зоя Осколкова

Самара. Другие новости 13.06.17

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