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Скандалы и происшествия

В центре Нижнего Новгорода внедорожник утонул в луже

В центре Нижнего Новгорода внедорожник утонул в луже

На центральной улице Нижнего Новгорода японский внедорожник угодил в лужу. Передняя часть автомобиля ушла под воду. По информации местного водоканала, причиной провала стала коммунальная авария.

Инцидент произошел сегодня утром. Автоледи за рулем Mitsubishi Pajero пыталась проехать через большую лужу на улице Полтавской. Женщина знала, что под водой есть небольшое углубление, однако оказалось, что яма значительно углубилась за ночь.

Передние колеса машины утащило под воду, женщина успела выскочить из утопающего автомобиля через заднее сиденье, пишет местный портал NN.ru. Некоторое время внедорожник медленно погружался в заполненную водой яму.

Место происшествия огородили и начали спасательную операцию. Извлечь автомобиль удалось с помощью экскаватора. Местные коммунальные службы сообщили, что яма образовалась из-за прорыва трубы. Автовладелица намерена подать в суд на «Нижегородский водоканал».

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

Нижний Новгород. Другие новости 13.06.17

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