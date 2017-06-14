Под Калугой военный самолет сбил лося

Под Калугой военно-транспортный самолет ВКС России во время посадки. Ан-26 выполнял учебный полет и садился на аэродроме «Ермолино». От столкновения с самолетом животное погибло.

Как передает Mash, экипаж не пострадал, а самолет получил повреждения. У Ан-26 оказались разрушены носовой и антенный обтекатели. Уже удалось установить, что дикое животное оказалось на взлетно-посадочной полосе по вине строителей. Оказалось, что при возведении ограждения аэродрома рабочие убрали часть забора, чтобы обеспечить проезд строительной техники. О своих действиях они не стали предупреждать военных и не потрудились выставить временное ограждение, передает агентство.

В скором времени военные намерены отправить на завод заявку о поставке новых деталей самолета взамен поврежденных.

Калуга, Иван Гридин

Калуга. Другие новости 14.06.17

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