При пожаре после запуска ракеты «Союз» погиб человек Еще один госпитализирован

В Казахстане из-за последствий запуска российской ракеты-носителя «Союз 2.1а» с космодрома «Байконур» погиб человек, еще один получил серьезные ожоги и был госпитализирован. В госкорпорации «Роскосмос» рассказали, что водитель КамАЗа погиб при тушении пожара, возникшего после падения на землю боковых блоков ракеты.

«После успешного проведения 14 июня 2017 года пуска ракеты-носителя (РН) «Союз 2-1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-06» по программе МКС боковые блоки РН упали в заданном районе падения на расстоянии около 50 километров западнее города Жезказган. Наземные поисковые группы во взаимодействии с МЧС Республики Казахстан немедленно приступили к работе. Из-за сложных метеоусловий в районе падения боковых блоков (+34 градуса, ветер с порывами до 15 м/сек) в безлюдной местности произошел степной пожар. Угрозы населению нет, возгорание ликвидировано», – рассказали в госкорпорации.

Там также уточнили, что при тушении пожара погиб водитель КамАЗа, сотрудник АО «НПО машиностроения», которое занимается обеспечением эксплуатации районов падения. Грузовик накрыло пламенем в результате особенно сильного порыва ветра. В связи с трагедией «Роскосмос» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

По словам официального представителя комитета по ЧС МВД Казахстана Руслана Иманкулова, еще один человек попал в больницу после пожара в Карагандинской области, вызванного падением частей ракеты-носителя. «В 19:25 (16:25 мск) центральный пункт пожарной связи отряда №2 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области поступило сообщение от жителя села Талап о том, что горит степь в районе трассы Жезказган – Кызылорда на отметке 40 километров от города Жезказган. В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения, гражданин 1968 года рождения госпитализирован», – приводит его слова РИА «Новости».

Иманкулов также добавил, что погибший и пострадавший – граждане Казахстана. Они «выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей». В ликвидации пожара был задействован 61 человек и 22 единицы техники.

Пресс-секретарь облздрава Айжан Исы сообщил, что у пострадавшего мужчины обожжено 45% тела. Его поместили в реанимационное отделение. «Его состояние оценивается как тяжелое. Рассматривается вопрос о транспортировке в областной центр», – отметила Иса.

Астана, Иван Гридин

Астана. Другие новости 15.06.17

В Керчи собираются митинговать против Ларисы Щербулы – в администрации думают, как запретить. / У жителя Первоуральска случился эпилептический припадок прямо на улице. / В Екатеринбурге вынесли приговор двум участникам бойни у «Дирижабля» (ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»