Четверг, 12 октября 2017, 17:02 мск

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Автоматика отключила запуск «Прогресса» к МКС из-за неполадки

Автоматика отключила запуск «Прогресса» к МКС из-за неполадки
Фото: «Роскосмос»

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а», которая должна была вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс», был отложен сегодня из-за срабатывания автоматики.

По словам чиновника, инцидентом сейчас занимается госкомиссия. Причины, по которым автоматика отключила пуск ракеты, выясняются, отметил Рогозин.

Вице-премьер отметил, что правительство пока не занимается данным инцидентом – «это же не авария», передает «Интерфакс». Рогозин добавил, что «вообще это вопрос «Роскосмоса».

Ранее сообщалось, что запланированный на 12 октября пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-07» к МКС был перенесен на 14 октября из-за технических неполадок на ракете «Союз». Источник агентства на космодроме Байконур отметил, что возникли технические неполадки с электрикой или системой управления.

«Прогресс» должен был доставить на борт МКС топливо, продовольствие, воду и другие грузы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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