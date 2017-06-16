Пятница, 16 июня 2017, 17:26 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Чилиец, приехавший на Кубок конфедераций, отдал таксисту 50 тысяч рублей за поездку

Чилиец, приехавший на Кубок конфедераций, отдал таксисту 50 тысяч рублей за поездку

Журналист из Чили стал жертвой жадного московского таксиста. Поездка от аэропорта Домодедово до гостиницы в центре российской столицы стоила иностранцу 50 тысяч рублей.

Сотрудник Radio Chili Диего Гаспар Саез Миранда приехал в Москву для освещения матчей футбольного Кубка конфедераций. Из Домодедово до отеля Crowne Plaza на Краснопресненской набережной он добирался на такси.

Пассажир не спросил о стоимости поездки заранее и узнал сумму только, когда доехал до гостиницы. Таксист запросил 60 тысяч рублей, доверчивый иностранец отдал деньги. Тогда водитель вернул ему 10 тысяч и уехал, сообщает ФАН со ссылкой на источник в полиции.

Когда чилиец выяснил, что его обманули, он обратился в правоохранительные органы. Полицейские занялись поисками жадного таксиста.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.06.17

Росгвардия: на митинге в Петербурге неизвестный пырнул ножом омоновца. / В Запорожье пассажир трамвая случайно напоролся на вилы и погиб. / Челябинка проломила голову в автобусе.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Скандалы и происшествия, все новости

Москва /

Школьник, распыливший газ в лицо ОМОНовцу, отправлен под домашний арест

Челябинск /

Бывшего вице-губернатора Челябинской области обвинили в захвате элитных земель

Голосование на сайте

Как по-вашему, кто понесет ответственность за нарушения в МУГИСО?

В мире /

В Англии скончался директор школы Хогвартс «Гарри Поттера»

Москва /

В Красногорске участник массовой драки ударил полицейского ногой в лицо

Москва /

В Сергиевом Посаде чиновники уничтожили Аллею ветеранов
Все новости

Новости партнеров