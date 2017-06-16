Чилиец, приехавший на Кубок конфедераций, отдал таксисту 50 тысяч рублей за поездку

Журналист из Чили стал жертвой жадного московского таксиста. Поездка от аэропорта Домодедово до гостиницы в центре российской столицы стоила иностранцу 50 тысяч рублей.

Сотрудник Radio Chili Диего Гаспар Саез Миранда приехал в Москву для освещения матчей футбольного Кубка конфедераций. Из Домодедово до отеля Crowne Plaza на Краснопресненской набережной он добирался на такси.

Пассажир не спросил о стоимости поездки заранее и узнал сумму только, когда доехал до гостиницы. Таксист запросил 60 тысяч рублей, доверчивый иностранец отдал деньги. Тогда водитель вернул ему 10 тысяч и уехал, сообщает ФАН со ссылкой на источник в полиции.

Когда чилиец выяснил, что его обманули, он обратился в правоохранительные органы. Полицейские занялись поисками жадного таксиста.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.06.17

Росгвардия: на митинге в Петербурге неизвестный пырнул ножом омоновца. / В Запорожье пассажир трамвая случайно напоролся на вилы и погиб. / Челябинка проломила голову в автобусе. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»