ФСБ уничтожила в Коврове собиравшего бомбы мигранта

Сотрудники ФСБ при оказании вооруженного сопротивления уничтожили во Владимирской области уроженца одной из стран Центральной Азии, который занимался изготовлением взрывчатки и взрывных устройств.

Спецоперация проходила сегодня в Коврове по месту проживания подозреваемого. Иностранец открыл стрельбу по сотрудникам спецслужбы из пистолета Макарова. В результате ответного огня он был ликвидирован.

Среди мирных граждан и силовиков никто не пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Напомним, 19 апреля 2017 года сотрудники ФСБ ликвидировали в бою во Владимирской области двух граждан одной из среднеазиатских стран, подозреваемых в подготовке терактов на территории России. По данным спецслужбы, уроженцы Средней Азии были связаны с вербовщиками международных террористических организаций. У них были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет ПМ, боеприпасы.

По данным СМИ, предполагаемых террористов уничтожили в строящемся частном доме, где они работали сторожами. Сотрудники спецслужб вышли на них, изучая переписку ранее арестованных участников террористического подполья. Отмечалось, что подозреваемые закупали в магазинах аммиачную селитру, сахар и другие компоненты, собираясь изготовить из них взрывное устройство.

Владимир, Ольга Панфилова

Владимир. Другие новости 19.06.17

Топ-менеджер «Газпромнефти» без вести пропал в Подмосковье. / Сотрудники УФСБ накрыли семью, изготовлявшую наркотики (ФОТО). / На Камчатке многодетная мать заморозила живого ребенка в холодильнике. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»