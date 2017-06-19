Россия взяла на прицел авиацию США и их союзников в сирийском небе Минобороны прекращает взаимодействие с Пентагоном по полетам в Сирии

Министерство обороны России объявило о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией после того, как коалиция Соединенных Штатов против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России и ряде других стран) сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка.

«Министерство обороны РФ с 19 июня прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии», – говорится в сообщении Минобороны России.

Российское военное ведомство потребовало «тщательного расследования американским командованием» инцидента с уничтожением американским истребителем сирийского самолета «с предоставлением его результатов и принятых мерах».

Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие будут принимать в качестве воздушных целей любые воздушные объекты в районах действия российских ВКС над Сирией.

«В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей», – заявили в оборонном ведомстве России.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уточнил, что Россия не будет автоматически сбивать любые объекты в районах действия ВКС, решения будут принимать в индивидуальном порядке. Но в случае агрессии, действия этих объектов «будут жестко пресекаться», указал сенатор. Клинцевич также заявил, что США под руководством Дональда Трампа представляют собой источник «качественно нового уровня опасности». «Понятно, что о никакой обороне здесь нет и речи. Откровенная агрессия и провокация. Причем провоцируют, прежде всего, Россию. Похоже, что США при Дональде Трампе – это источник качественного нового уровня опасности не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире», – написал сенатор в своем Facebook.

Накануне американский истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet сбил сирийский Су-22, который, по утверждению американских военных, наносил бомбовый удар рядом с позициями поддерживаемых коалицией бойцов Сирийских демократических сил (SDF) в районе города Табка. Официальный Дамаск заявил, что самолет самолет правительственных ВВС выполнял задание против ИГ (запрещена в РФ). Пилот катапультировался над районом, подконтрольным террористам, он до сих пор не найден. В сирийском оборонном ведомстве инцидент назвали вопиющей атакой, попыткой подорвать усилия сирийской армии в борьбе с терроризмом на своей территории.

Международная коалиция во главе с США выступила с заявлением, в котором говорится, что она «не намерена вступать в конфликт с сирийским режимом, российскими или союзными им провластными силами, однако оставляет за собой право защищать свои и союзные силы от каких бы то ни было угроз». В штабе коалиции также заявили, что перед ударом по сирийскому самолету коалиция связалась по телефону с российскими военными.

В МИД России назвали удар США по истребителю ВВС Сирии актом агрессии и помощью террористам. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Что это, как не акт агрессии, не действие в прямое нарушение международного права… Это, если хотите, помощь тем террористам, против которых борются США, заявляя о том, что они проводят антитеррористическую политику», – сказал Рябков (цитата по «Интерфаксу»). Он подчеркнул, что «этот удар надо рассматривать прежде всего как продолжение американской линии на пренебрежение нормами международного права».

Глаава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, призвал Вашингтон избегать односторонних действий в Сирии. «Любые действия «на земле», а там много участников, в том числе тех, кто осуществляет военные действия, должны согласовываться с Дамаском», – отметил министр. Лавров призвал уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, «как это предусмотрено резолюцией 2254 Совета безопасности и в других документах ООН».

Москва, Светлана Петрова

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