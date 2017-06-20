Вторник, 20 июня 2017, 16:23 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Актер из «Универа» и «Интернов» попался на закладке наркотиков

Актер из «Универа» и «Интернов» попался на закладке наркотиков

Задержанный в конце мая в Москве 27-летний актер Дмитрий Бушин подрабатывал закладкой наркотиков, сообщает . Ему предъявлено официальное обвинение. Мещанский суд отправил актера сериалов «Интерны» и «Универ» под арест.

Сотрудники полиции задержали Бушина у Рижского вокзала. Во время личного обыска у него были обнаружены около 8 граммов наркотика мефедрон. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 КК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере»), сообщало агентство «Москва».

Правоохранители обыскали квартиру актера, но не нашли ничего подозрительного. Однако в ходе повторного обыска у места задержания рядом с Рижским вокзалом правоохранители нашли закладку. Экспертиза подтвердила, что в спрятанном пакетике содержится мефедрон.

Дмитрий Бушин сыграл в эпизодах «Универа» и сериале «Интерны». Также актер снимался в рекламе.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 20.06.17

Под Екатеринбурге пьяный водитель «Яндекс.Такси» улетел в кювет и сломал позвоночник (ФОТО). / В Кузбассе из нелегального летнего лагеря вывезли 69 детей. Работа учреждения приостановлена. / «Ямал СПГ» остановил голодовку, закрыв долги подрядчика.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Скандалы и происшествия, все новости

Москва /

Экологи объединились против реновации Москвы: просят Совет Федерации отклонить закон

Югра /

В Югре нашли владельца убивших человека собак

Голосование на сайте

Как по-вашему, кто понесет ответственность за нарушения в МУГИСО?

В мире /

Внедорожник НАТО протаранил автомобиль с девушками в Литве

В мире /

Житель Берлина отделался условным сроком за сексуальное насилие над русскоязычной девочкой Лизой

Москва /

В Подмосковье пьяный мужчина открыл стрельбу по окнам жилого дома
Все новости

Новости партнеров