Актер из «Универа» и «Интернов» попался на закладке наркотиков

Задержанный в конце мая в Москве 27-летний актер Дмитрий Бушин подрабатывал закладкой наркотиков, сообщает Life. Ему предъявлено официальное обвинение. Мещанский суд отправил актера сериалов «Интерны» и «Универ» под арест.

Сотрудники полиции задержали Бушина у Рижского вокзала. Во время личного обыска у него были обнаружены около 8 граммов наркотика мефедрон. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 КК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере»), сообщало агентство «Москва».

Правоохранители обыскали квартиру актера, но не нашли ничего подозрительного. Однако в ходе повторного обыска у места задержания рядом с Рижским вокзалом правоохранители нашли закладку. Экспертиза подтвердила, что в спрятанном пакетике содержится мефедрон.

Дмитрий Бушин сыграл в эпизодах «Универа» и сериале «Интерны». Также актер снимался в рекламе.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 20.06.17

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