Среда, 21 июня 2017, 15:42 мск

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Скандалы и происшествия

В Москве найден мертвым старший советник МИД РФ

В Москве найден мертвым старший советник МИД РФ

Старший советник Департамента по делам СНГ Министерства иностранных дел РФ Андрей Недосекин был найден мертвым в собственной квартире в Москве.

Тело дипломата обнаружила его бывшая супруга. «Накануне МИД приказом вывел погибшего из штата. Точная причина смерти устанавливается», – говорится в сообщении телеграм-канала Mash. По некоторым данным, тело Недосекина пролежало в квартире несколько дней.

Сегодня на официальном портале МИД РФ появился некролог. «Руководство Министерства и Четвертого департамента стран СНГ с глубоким прискорбием сообщают о скоропостижной кончине старшего советника 4 ДСНГ Недосекина Андрея Павловича», – отметили в министерстве.

Недосекин имел дипломатический ранг советника 1 класса, более 35 лет он посвятил дипломатической службе. Руководством МИД ему неоднократно объявлялись благодарности.

Москва, Зоя Осколкова

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