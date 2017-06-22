Четверг, 22 июня 2017, 12:32 мск

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Скандалы и происшествия

Силовики задержали и.о. вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова

Силовики задержали и.о. вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова
Фото: udmurt.ru

Правоохранители задержали исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии Рафиса Касимова, сообщает местное агентство «Сусанин» со ссылкой на информированный источник. По данным издания «Коммерсантъ-Удмуртия», это случилось утром 22 июня. Причина задержания высокопоставленного чиновника не уточняется. Официальных комментариев ситуации со стороны правоохранительных органов пока не поступало.

Надо отметить, что Касимов курирует вопросы, связанные с деятельностью республиканского минтранса, министерства лесного хозяйства, министерства промышленности и торговли, министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, министерства энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов республики.

С 2006 по 2016 годы Касимов занимал должность министра лесного хозяйства Удмуртии. На пост и.о. замглавы правительства республики он был назначен в 2016 году.

Напомним, в апреле этого года был задержан экс-глава Удмуртии Александр Соловьев. Его подозревают в получении взятки на общую сумму 140 млн рублей. Бывшему главе региона предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В конце мая сообщалось, что Соловьев признал свою вину. Сегодня Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на восемь квартир, два земельных участка и автомобиль, принадлежащие Соловьеву и его родственникам.

Суд арестовал квартиру Соловьева в Ижевске и частный дом в деревне Каменное. Также под арест попали семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка в Удмуртии, принадлежащих старшей дочери Соловьева, автомобиль младшей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

Ижевск, Светлана Петрова

Ижевск. Другие новости 22.06.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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