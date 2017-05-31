Экс-глава Удмуртии признался во взяточничестве и начал сотрудничать со следствием

Публикации за 31.05.17

Бывший глава Удмуртской Республики Александр Соловьев признался в получении взяток. Если ранее чиновник признал свою вину лишь в нескольких эпизодах коррупции, то теперь он согласился с общей суммой в размере более 140 млн рублей.

Прокурор в Басманном районном суде города Москвы, где слушается дело о коррупции в отношении Соловьева, сообщил, что экс-глава Удмуртии начал сотрудничать со следствием, передает Российское агентство правовой и судебной информации. Защитник обвиняемого эту информацию подтвердил.

Соловьеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере).

Ранее, по словам защитника экс-главы Удмуртии Алексея Ульянова, Соловьев признал отдельные эпизоды коррупции, но сумму взяток в 140 млн рублей оспаривал. «Его позиция правильная, поскольку в итоге она может привести к смягчению наказания», – отметил тогда адвокат.

Как писал «Новый День», Александр Соловьев был задержан 4 апреля по подозрению в получении взятки в 140 млн рублей. Следствие полагает, что в 2014-2016 годах он, занимая пост губернатора, получил от представителей организаций, возводивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки на 139 млн рублей, а также долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. В обмен на это, считают следователи, Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и гравия.

Президент России Владимир Путин позже подписал указ о досрочном прекращении полномочий Соловьева на посту главы Удмуртии в связи с утерей доверия.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.05.17

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