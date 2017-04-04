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Политика

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Публикации за 04.04.17

Путин уволил главу Удмуртии из-за утраты доверия

Путин уволил главу Удмуртии из-за утраты доверия

Президент РФ Владимир Путин своим указом уволил главу Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о задержании удмуртского губернатора.

Соловьев подозревается в получении взяток на 140 млн рублей по так называемому «делу мостов». Сегодня утром он был этапирован в Москву, где ему будет предъявлено обвинение.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мостовые переходы через реку Кама и реку Буй у города Камбарка, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей. Кроме этого он получил долю в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. Взамен глава республики должен был обеспечить незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов и выделение лицензий.

СМИ называют наиболее вероятными преемниками Соловьева главного федерального инспектора по региону Дмитрия Мусина и главу Общественной палаты РФ, сопредседателя ОНФ Александра Бречалова. Песков оставил эту информацию без комментариев. «Всему свое время, – сказал представитель Кремля. – Когда президентом будут приняты какие-то решения, мы проинформируем».

Москва, Светлана Петрова

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