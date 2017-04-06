NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 06.04.17

В Минприроды Удмуртии прошли обыски

В Минприроды Удмуртии прошли обыски

Силовики провели в здании министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии обыски. «Были проведены оперативные мероприятия в Минприроды Удмуртии», – приводит слова источника в силовых структура «Интерфакс». Собеседник агентства также добавил, что мероприятия прошли вчера, 5 апреля, но не стал уточнять, какая именно структура работала в министерстве и с чем были связаны оперативные мероприятия.

В свою очередь, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Александр Нестеров подтвердил, что обыски были.

Как писал «Новый День», 4 апреля губернатор (теперь уже бывший – прим. ред.) Удмуртии Александр Соловьев был задержан и этапирован в Москву. Его заподозрили в получении взяток на 140 млн рублей по «делу мостов». По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от строителей мостов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка взятки на 139 млн рублей.

Кроме этого он получил долю в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. Взамен глава республики должен был обеспечить незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов и выделение лицензий. Соловьеву предъявлено обвинение в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ).

Ижевск, Иван Гридин

Ижевск. Другие новости 06.04.17

В московском метро завелись педофилы. / 16 свердловских муниципалитетов рискуют утонуть во время паводка. / В Подмосковье обнаружена радиоактивная почтовая посылка.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter