В Минприроды Удмуртии прошли обыски

Публикации за 06.04.17

Силовики провели в здании министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии обыски. «Были проведены оперативные мероприятия в Минприроды Удмуртии», – приводит слова источника в силовых структура «Интерфакс». Собеседник агентства также добавил, что мероприятия прошли вчера, 5 апреля, но не стал уточнять, какая именно структура работала в министерстве и с чем были связаны оперативные мероприятия.

В свою очередь, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Александр Нестеров подтвердил, что обыски были.

Как писал «Новый День», 4 апреля губернатор (теперь уже бывший – прим. ред.) Удмуртии Александр Соловьев был задержан и этапирован в Москву. Его заподозрили в получении взяток на 140 млн рублей по «делу мостов». По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от строителей мостов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка взятки на 139 млн рублей.

Кроме этого он получил долю в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. Взамен глава республики должен был обеспечить незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов и выделение лицензий. Соловьеву предъявлено обвинение в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ).

Ижевск, Иван Гридин

Ижевск. Другие новости 06.04.17

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