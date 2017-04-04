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Скандалы и происшествия

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Публикации за 04.04.17

Глава Удмуртии попался на взятках в 140 миллионов рублей / От строителей мостов через реки Кама и Буй
фото udmurt.ru

Глава Удмуртии попался на взятках в 140 миллионов рублей От строителей мостов через реки Кама и Буй

Следственный комитет России возбудил в отношении главы Удмуртии Александра Соловьева уголовное дело о взяточничестве, сообщается на сайте ведомства. Руководителя региона подозревают в получении взяток на 140 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мостовые переходы через реку Кама и реку Буй у города Камбарка в Удмуртии, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей. Еще 2,7 млн рублей, отметили в СКР, Соловьев получил в виде доли в коммерческой организации. Взамен Соловьев должен был обеспечить незамедлительную оплату работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

В отношении главы республики возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере).

Подозреваемый доставлен в Москву для проведения следственных действий. В ближайшее время следователи предъявят Соловьеву обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Ранее сегодня СМИ сообщили о задержании и этапировании Соловьева в Москву. Главу Удмуртии доставили в столицу обычным гражданским авиарейсом «Ижевск – Москва» в наручниках в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.Отмечалось, что причиной задержания Соловьева могло стать «дело дорожников», которое с 2016 года расследуется сотрудниками УФСБ по региону.

СМИ также сообщали, что вместе с главой Удмуртии был задержан начальник ГУП «Удмуртавтодор» Александр Корепанов. Однако его секретарь опровергла эту информацию. По словам секретаря, Корепанов в настоящее время находится на рабочем месте.

67-летний Александр Соловьев возглавляет Удмуртию с 2014 года. На этом посту он сменил Александра Волкова, который руководил регионом на протяжении почти 20 лет.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 04.04.17

Установлена личность вероятного террориста-смертника (ФОТО). МЧС опубликовал списки пострадавших. / За убитую косулю браконьера могут арестовать на шесть месяцев. / СМИ: вместе с главой Удмуртии задержан начальник ГУП «Удмуртавтодор».

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