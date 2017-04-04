Силовики задержали главу Удмуртии / Александр Соловьев этапирован в Москву

Публикации за 04.04.17

В Ижевске состоялось задержание главы Удмуртии Александра Соловьева. В настоящее время его этапировали в Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Этапирование прошло сегодня утром обычным гражданским авиарейсом «Ижевск – Москва» в наручниках в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. По какой статье возбуждено уголовное дело, в рамках которого состоялось задержание, агентству не сообщили.

Кроме того, не известно и то, какая именно структура проводила оперативные действия.

В то же время ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики сообщает, что в отношении Соловьева возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». По данным агенттва, по месту жительства главы республики в настоящее время проводится обыск.

По данным местных СМИ, причиной задержания Соловьева могло стать «дело дорожников», которое с 2016 года года расследуется сотрудниками УФСБ по региону.

67-летний Александр Соловьев занимает должность главы Удмуртии с 2014 года. На этом посту он сменил Александра Волкова, который возглавлял регион на протяжении почти 20 лет.

Напомним, на Сахалине продолжается судебный процесс в отношении экс-главы региона Александра Хорошавина и его подельников, которых обвиняют в коррупционных преступлениях.

Ижевск, Иван Гридин

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