СМИ: вместе с главой Удмуртии задержан начальник ГУП «Удмуртавтодор»

Публикации за 04.04.17

Следом за главой Удмуртии Александром Соловьевым силовики сегодня задержали начальника ГУП «Удмуртавтодор» Александра Корепанова, сообщает удмуртский интернет-портал «День» со ссылкой на информированный источник.

Между тем пресс-секретарь ведомства не смог ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию, сообщает портал izhlife.ru. Секретарь Корепанова заявила, что он находится на рабочем месте.

Корепанов возглавляет «Удмуртавтодор» с конца мая 2015 года. Издание «День» отмечает, что ранее Корепанова допрашивали в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного в отношении замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Соловьева.

Ранее сегодня СМИ сообщали о задержании главы Удмуртии Александра Соловьева. По данным источников, утром он был этапирован в Москву. Отмечалось, что в отношении губернатора возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Пресс-секретраь президент РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимиру Путину доложено о задержании главы Удмуртии.

Ижевск, Светлана Петрова

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