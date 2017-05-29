Экс-глава Удмуртии признался в получении взяток / Но с суммой в 140 млн Соловьев не согласен

Публикации за 29.05.17

Бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьев признал свою вину в получении взяток. Впрочем, речь идет лишь о нескольких эпизодах коррупции, с общей суммой в 140 млн рублей экс-чиновник не согласен. По словам адвоката Соловьева, частичное признание вины и сотрудничество со следствием позволит ему добиться смягчения наказания.

По словам защитника экс-главы Удмуртии Алексея Ульянова, Соловьев признал отдельные эпизоды коррупции, но сумму взяток в 140 млн рублей оспаривает, передает «Коммерсант» «Его позиция правильная, поскольку в итоге она может привести к смягчению наказания», – отметил адвокат.

Ульянов предположил, что до завершения следственных действий пройдет еще несколько месяцев, поэтому особый порядок рассмотрения дела Соловьева в суде пока не обсуждался. В то же время адвокат подчеркнул, что у следователей достаточно данных, которые позволяют говорить об обоснованности предъявленного обвинения.

Как писал «Новый День», Александр Соловьев был задержан 4 апреля по подозрению в получении взятки в 140 млн рублей. Следствие полагает, что в 2014-2016 годах он, занимая пост губернатора, получил от представителей организаций, возводивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки на 139 млн рублей, а также долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. В обмен на это, считают следователи, Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и гравия.

Президент России Владимир Путин позже подписал указ о досрочном прекращении полномочий Соловьева на посту главы Удмуртии в связи с утерей доверия.

В конце апреля Соловьев признался в нарушении закона. «Да, я нарушил закон, но сейчас я прошу освободить меня и избрать домашний арест», – сказал экс-глава Удмуртии в Мосгорсуде, где решался вопрос о законности ареста фигуранта. Впрочем, адвокаты не подтвердили, что их клиент признал вину. «Он не признал вину, я не знаю, что он там сказал, сейчас этот вопрос вообще не решается», – заявила адвокат Ирина Пикалева.

Москва, Зоя Осколкова

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