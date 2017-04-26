Экс-глава Удмуртии признался суду в нарушении закона / Адвокат Соловьева: «Я не знаю, что он там сказал»

Публикации за 26.04.17

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, обвиняемый в коррупционных преступлениях, признался в нарушении закона. «Да, я нарушил закон, но сейчас я прошу освободить меня и избрать домашний арест», – сказал Соловьев в Мосгорсуде, где решается вопрос о законности ареста фигуранта.

Впрочем, адвокаты не подтвердили, что их клиент признал вину. «Он не признал вину, я не знаю, что он там сказал, сейчас этот вопрос вообще не решается», – приводит «Интерфакс» слова адвоката Ирины Пикалевой.

Между тем, Мосгорсуд признал арест Соловьева законным. «Постановление Басманного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов – без удовлетворения», – огласила определение судья.

Ранее защита просила суд изменить меру пресечения на не связанную с заключением под стражу. Соловьев в свою очередь заявлял, что не собирался скрываться от следствия, а 1 мая намеревался отправиться в Германию на прием в онкологическую клинику, о чем заранее уведомил Федеральную службы охраны и МВД России.

При этом следователь заявила, что обвиняемый имеет возможность скрыться от следствия, если его не оставить под арестом, а также отметила, что в деле имеются заявления двух лиц, которые считают, что Соловьев может им угрожать.

Как писал «Новый День», Александр Соловьев был задержан 4 апреля по подозрению в получении взятки в 140 млн рублей. Следствие полагает, что в 2014-2016 годах он, занимая пост губернатора, получил от представителей организаций,возводивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки на 139 млн рублей, а также долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

В обмен на это, считают следователи, Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и гравия.

Сам Соловьев ранее не признал вину в получении взяток и отказался от дачи показаний. Президент России Владимир Путин позже подписал указ о досрочном прекращении полномочий Соловьева на посту главы Удмуртии в связи с утерей доверия.

Москва, Иван Гридин

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