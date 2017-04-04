Путин выбрал нового главу Удмуртии / Им ожидаемо стал Бречалов из ОНФ

Публикации за 04.04.17

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил секретаря Общественной палаты, сопредседателя ОНФ Александра Бречалова врио главы Удмуртии. Ранее сегодня Путин отправил прежнего главу республики Александра Соловьева в отставку в связи с утратой доверия.

Согласно сообщению пресс-службы главы государства, Путин принял Бречалова в Кремле и в связи с ранее принятым решением об увольнении прежнего главы республики Александра Соловьева из-за утраты доверия предложил Бречалову занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии. В указе президента отмечается, что Бречалов будет исполнять обязанности главы Удмуртии до вступления в должность лица, избранного руководителем республики.

Путин во время встречи с Бречаловым отметил, что тот имеет богатый опыт работы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Проработав в Общественной палате, ОНФ и в объединении предпринимателей «Опора России», Бречалов «внес серьезный вклад в развитие этих организаций», указал Путин.

Ранее СМИ называли Бречалова одним из вероятных претендентов на пост главы Удмуртии после увольнения Соловьева.

Соловьев сегодня утром был задержан и этапирован в Москву. Экс-губернатора заподозрили в получении взяток на 140 млн рублей по «делу мостов». По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от строителей мостов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей. Кроме этого он получил долю в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. Взамен глава республики должен был обеспечить незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов и выделение лицензий. Сегодня Соловьеву предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере), сообщает Следственный комитет РФ. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении Соловьева меры пресечения.

Москва, Светлана Петрова

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