NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 04.04.17

Путин выбрал нового главу Удмуртии / Им ожидаемо стал Бречалов из ОНФ
Александр Бречалов, фото РИА «Новости»

Путин выбрал нового главу Удмуртии Им ожидаемо стал Бречалов из ОНФ

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил секретаря Общественной палаты, сопредседателя ОНФ Александра Бречалова врио главы Удмуртии. Ранее сегодня Путин отправил прежнего главу республики Александра Соловьева в отставку в связи с утратой доверия.

Согласно сообщению пресс-службы главы государства, Путин принял Бречалова в Кремле и в связи с ранее принятым решением об увольнении прежнего главы республики Александра Соловьева из-за утраты доверия предложил Бречалову занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии. В указе президента отмечается, что Бречалов будет исполнять обязанности главы Удмуртии до вступления в должность лица, избранного руководителем республики.

Путин во время встречи с Бречаловым отметил, что тот имеет богатый опыт работы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Проработав в Общественной палате, ОНФ и в объединении предпринимателей «Опора России», Бречалов «внес серьезный вклад в развитие этих организаций», указал Путин.

Ранее СМИ называли Бречалова одним из вероятных претендентов на пост главы Удмуртии после увольнения Соловьева.

Соловьев сегодня утром был задержан и этапирован в Москву. Экс-губернатора заподозрили в получении взяток на 140 млн рублей по «делу мостов». По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от строителей мостов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей. Кроме этого он получил долю в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. Взамен глава республики должен был обеспечить незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов и выделение лицензий. Сегодня Соловьеву предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере), сообщает Следственный комитет РФ. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении Соловьева меры пресечения.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 04.04.17

Жизнь налаживается? Медведев снизил прожиточный минимум на 200 рублей. / «Народное достояние»: «Газпром» хочет взвинтить цены на газ для населения. / Путин уволил главу Удмуртии из-за утраты доверия.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter