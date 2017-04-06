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Политика

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Публикации за 06.04.17

Путин сменил главу Республики Марий Эл / Новым губернатором назначен председатель подмосковного Арбитражного суда
Александр Евстифеев, фото с сайта Кремля

Путин сменил главу Республики Марий Эл Новым губернатором назначен председатель подмосковного Арбитражного суда

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности главу Марий Эл Леонида Маркелова по его собственному желанию, сообщается на сайте Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы республики назначен бывший заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе, председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев. Он будет занимать этот пост до выборов в сентябре.

Отметим, что до подписания кадрового указа Путин провел встречу с Евстифеевым в Кремле и предложил ему возглавить Марий Эл. Президент отметил, что Леонид Маркелов «хотел бы поменять место работы», и обратился к Евстифееву с предложением: «Хотели бы вы возглавить республику до выборов в сентябре этого года, а в зависимости от результатов – принять участие в выборной кампании?» Евстифеев ответил, что для него «это высокая честь, большое доверие и огромная ответственность».

«Я хорошо понимаю слово «ответственность», потому что работать в национальной республике, для национальной республики в составе Российской Федерации – это очень серьезное дело, – продолжил он. – Поэтому, если будет такое поручение, готов его выполнять, используя весь свой опыт – и опыт в Приволжском федеральном округе, и на других участках».

Леонид Маркелов возглавлял Республику Марий Эл с января 2001 года. 13 сентября 2015 он был избран на четвертый срок. Ранее ряд региональных СМИ сообщали, что Маркелов может быть назначен сенатором от Марий Эл, сменив на этом посту Константина Косачева. Сам Маркелов в комментарии радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что ничего не знает о возможном назначении сенатором: «Всю жизнь работаю в интересах своего региона. Куда пошлют, там и буду работать… Если это не шутка, то буду рад».

Напомним, 4 апреля президент РФ отправил главу Удмуртии Александра Соловьева в отставку в связи с утратой доверия после того, как губернатор стал фигурантом уголовного дела о получении взяток на 140 млн рублей. В тот же день глава республики был этапирован в Москву, где следователи предъявили ему обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере). Врио главы республики был назначен секретарь Общественной палаты, сопредседатель ОНФ Александр Бречалов.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 06.04.17

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