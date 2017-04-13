Экс-глава Марий-Эл задержан за попытку получения взятки в 250 млн рублей / У Маркелова, его дочери и жены идут обыски

Публикации за 13.04.17

Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов задержан сегодня утром в республике по подозрению в покушении на взятку в 250 млн рублей. В настоящее время оперативники проводят обыски в московской квартире дочери Маркелова и в доме его жены. Кроме того, обыски идут в жилище экс-губернатора в Марий-Эл. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Игоря Трунова. Также следственные действия проводятся в доме правительства Марий Эл, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации главы республики

По словам защитника, Маркелов является одним из трех фигурантов уголовного дела, возбужденного по статье 290 УК РФ (получение взятки). Кроме экс-главы Марий Эл, по делу проходят крупный марийский бизнесмен Николай Криваш и глава марийского телеканала «12 регион» Мария Кожевникова, сообщил Трунов. «Криваш как взяткодатель, а Кожевникова якобы делала проводки, счета», – пояснил адвокат. Он также сообщил, что в ближайшее время Маркелова этапируют в Москву.

Напомним, 6 апреля президент России Владимир Путин освободил от должности Леонида Маркелова, отправив его в отставку по собственному желанию. Врио главы Марий Эл был назначен Александр Евстифеев.

Прощаясь в четверг с членами правительства республики, Маркелов отметил, что хотел бы продолжить работу в Совете Федерации.

Маркелов возглавлял Республику Марий Эл с января 2001 года. 13 сентября 2015 он был избран на четвертый срок. Ранее ряд региональных СМИ сообщали, что Маркелов может быть назначен сенатором от Марий Эл, сменив на этом посту Константина Косачева. Сам Маркелов в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявлял, что ничего не знает о возможном назначении сенатором.

Москва, Йошкар-Ола, Светлана Петрова

Москва, Йошкар-Ола. Другие новости 13.04.17

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