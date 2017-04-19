Коррупция в России процветает из-за плохой психологической обстановки во власти / «А че, я белая ворона что ли?» – Жириновский о принципе экс-главы Марий Эл

Публикации за 19.04.17

Коррупция в губернаторской среде стала следствием плохой «психологической обстановки» в партии власти. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня на пленарном заседании в Государственной думе. По его словам, если бы бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов не перешел из ЛДПР в «Единую Россию», то не сидел бы сейчас в СИЗО.

«Вот вы арестовали Маркелова. Если бы он остался в ЛДПР, он бы сидел сейчас в зале (Госдумы), а попал в «Единую Россию» – и сейчас сидит в СИЗО. Кадровая работа – это самое главное», – сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР также отметил, что Маркелов ранее якобы объяснил ему то, что он берет взятки тем, что все это делают.

«Он мне в Кремле говорит фразу: «А че, я белая ворона что ли? Все берут, и я буду». Вот вам психология губернатора, вот психологическая обстановка. Губернатор знает, что все остальные берут и сам берет», – подчеркнул Жириновский и добавил, что если бы Маркелов все наворованные деньги «спрятал» и никому ничего не говорил, то его бы не поймали. «А так его выбрали как самого слабенького», – заявил Жириновский.

В этой связи он обратил внимание, что аресты «по три-четыре человека в год» – это оптимальное решение проблемы, чтобы не допустить «управленческого коллапса» в стране, но отметил, что только арестами проблему не решить.

Он также подчеркнул, что публикация декларации о доходах чиновников только раздражают народ. «Зачем это делаем? Мы народ раздражаем – вот какие богатые министры, депутаты», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.04.17

Жители центральных районов Серпухова остались без света. / В России задумали запретить анонимайзеры и VPN-сервисы. ... чтобы предотвратить обход блокировки запрещенных сайтов. / Политический кризис в России практически неизбежен. Геннадий Зюганов оценил работу правительства Дмитрия Медведева. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»