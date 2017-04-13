СКР уточнил сумму взятки, на которой попался экс-глава Марий Эл Маркелов

Публикации за 13.04.17

Следственный комитет РФ подтвердил возбуждение уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Экс-руководитель подозревается в получении взятки на сумму более 235 млн рублей, сообщается на сайте ведомства.

В отношении Маркелова и «других лиц» возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), отметили в СКР. Дело ведет Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета.

По версии следствия, Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за «покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса».

Все трое фигурантов дела были задержаны в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенных СКР РФ во взаимодействии с ФСБ. В настоящее время проводятся обыски по месту работы и жительства подозреваемых и их родственников. В ближайшее время следствие планирует предъявить фигурантам обвинения и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, говорится в сообщении СКР.

Ранее сегодня сообщалось о задержании Маркелова по подозрению в покушении на взятку и проведении обысков у него дома, а также у его дочери и жены. Отмечалось, что в ближайшее время бывшего чиновника этапируют в Москву.

Задержание экс-главы Марий Эл прокомментировали в Кремле. «Об определенных вопросах, которые есть у следственных органов, было известно, – сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. – С другой стороны, та ротация, которая произошла, она в первую очередь связана с все-таки достаточно длительным сроком пребывания Маркелова в должности главы республики». Песков призвал не спешить с выводами относительно причастности Маркелова к делу о взятках: «Это точка зрения следственных органов, это не приговор». «Приговор выносит только суд», – указал он.

Напомним, президент Владимир Путин 6 апреля освободил от должности Маркелова, отправив его в отставку по собственному желанию. Врио главы Марий Эл был назначен Александр Евстифеев. Отметим, что Макелов руководил республикой с 2001 года.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 13.04.17

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