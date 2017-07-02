Число жертв аварии в Татарстане выросло до 14 человек. Три версии ДТП

По уточненным данным, в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Заинском районе Татарстана погибли 14 человек, в том числе двое детей, еще 12 пострадавших находятся в больницах. По версии следствия, виноват в аварии водитель автобуса.

ДТП произошло в районе полуночи на 52 километре автодороги «Альметьевск – Набережные Челны». Пассажирский автобус «Неоплан», следующий по маршруту Самара-Ижевск, столкнулся с фурой MAN, которую буксировал «КамАЗ». От удара автобус перевернулся и загорелся, машина выгорела полностью.

В настоящее время тела всех погибших извлечены из обломков автобуса, криминалисты утверждают, что для опознания сильно обгоревших останков потребуется генетическая экспертиза, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось о 13 жертвах автокатастрофы, по словам помощницы руководителя СУ СКР по Татарстану Эльвиры Газизовой, число погибших выросло до 14 человек. Кроме того, в больнице в Набережных Челнах находится шесть пострадавших, еще шесть в медсанчасти города Альметьевска.

Водители обоих транспортных средств выжили, но получили серьезные травмы. На данный момент следственные действия с ними пока не проводятся.

У следствия сеть три версии того, что могло послужить причиной трагедии. Возможно, 56-летний водитель автобуса был ослеплен фарами, либо он уснул за рублем, или не справился с управлением при обгоне. СКР продолжает следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц». «В порядке ст. 91 УПК РФ задержана генеральный директор АО «Евразийская корпорация автовокзалов», в фирме проводятся обыски», – сообщается пресс-служба республиканского управления СК РФ.

Власти Татарстана объявили сегодня траур по погибшим. Региональная администрация обещала выплатить компенсации семьям, потерявшим близких в автокатастрофе, в размере 1 млн рублей.

Казань, Зоя Осколкова

Казань. Другие новости 02.07.17

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