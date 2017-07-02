В Татарстане столкновение автобуса и бензовоза унесло жизни 13 человек Возбуждено уголовное дело

В Заинском районе Татарстана произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и бензовоза. В результате столкновения обе машины загорелись. По предварительным данным, 13 человек погибли, 12 госпитализированы.

По информации республиканского управления МЧС, авария произошла в районе полуночи на 52 километре автодороги «Альметьевск – Набережные Челны». «Камаз», перевозивший топливо, столкнулся с пассажирским автобусом «Неоплан», следующим по маршруту Самара-Ижевск.

В момент аварии в автобусе находилось 28 человек, включая водителя, передает РИА «Новости». От сильного удара обе машины загорелись, автобус опрокинулся, что усложнило находившимся внутри людям выход из транспортного средства.

На месте ДТП работали 35 человек и 10 единиц техники, потушить возгорание удалось только спустя 37 минут. Затем спасатели приступили к извлечению тел погибших из транспортного средства.

Ранее сообщалось о десяти погибших, позже число жертв увеличилось до 13. Кроме того, с травмами различной степени тяжести в больницы доставлены 12 человек. Водители обоих транспортных средств живы.

ГСУ МВД Татарстана возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Решается вопрос о возбуждении еще одного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», передает «Интерфакс».

Казань, Зоя Осколкова

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