Главу Сбербанка Чечни объявили в розыск из-за пропажи более 1 млрд рублей

Глава отделения Сбербанка России в Чечне Сайд-Магомед Джабраилов объявлен в розыск по подозрению в создании двенадцати фирм-однодневок, с помощью которых он, по версии следствия, незаконно обналичил более 1 млрд рублей. В отношении Джабраилова возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Чечне.

«По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации», – говорится в сообщении. По предварительным данным, руководитель чеченского Сбербанка выступил организатором незаконного создания фирм-однодневок. «Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности», – уточнили в полицейском главке.

С использованием расчетных счетов, открытых через чеченское отделение Сбербанка, эти организации совершили незаконные банковские операции по обналичиванию денег на общую сумму более 1 млрд рублей, рассказали в МВД. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по статье «незаконная банковская деятельность» (ч.1 ст.172 УК РФ). Следователи также подозревают Джабраилова в причастности к созданию и других фирм-однодневок для операций по обналичиванию.

В пресс-службе Сбербанка пока «не могут прокомментировать данную ситуацию, так как по факту полученной информации проводится проверка», передает РИА «Новости».

Грозный, Иван Гридин

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