В лесах Бурятии экипаж аварийного вертолета ждет помощи из Иркутска

Сегодня утром, 5 июля, в труднодоступном Окинском районе на западе Бурятии произошла жесткая посадка вертолета Bell-206 с двумя членами экипажа на борту, сообщили в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС РФ.

Уточняется, что ЧП произошло в 09:57 (05:57 мск) в среду в 25 километрах севернее Шумакских источников Окинского района. «В районе реки Горлык-Гол совершил жесткую посадку вертолет Bell-206. На борту находился экипаж два человека, самостоятельно вышли на связь. На место происшествия из Иркутска вылетел борт Ми-8 РЦКПС, на борту три спасателя», – говорится в сообщении МЧС.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 05.07.17

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