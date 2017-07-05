Один человек погиб после жесткой посадки вертолета в Бурятии

Один из двух находившихся на борту совершившего жесткую посадку в Бурятии вертолета Bell-206 человек скончался от полученных травм, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления СК России на транспорте.

Как писал «Новый День», 5 июля около 10:00 по местному времени в Окинском районе Бурятии, в 25 км от местности Шумак, совершил аварийную посадку вертолет иностранного производства, принадлежащий частному лицу. На борту винтокрылой машины находились 2 человека. По данному факту организована доследственная проверка.

В результате аварийной посадки вертолета находившиеся на борту получили травмы различной степени тяжести. Впоследствии пилот вертолета от полученных травм скончался. Вертолет частично поврежден. Следователи проводят мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Bell-206 – легкий многоцелевой вертолет, выпускается американской компанией Bell Helicopter Textron. Первая модель этого семейства разработана в начале 1960-х годов.

Улан-Удэ, Иван Гридин

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