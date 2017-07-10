В Калужской области на гранате подорвались три подростка

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя города Жиздра. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления, в ходе расследования установлено, что мужчина незаконно хранил боеприпас в гараже, расположенном на территории своего домовладения, куда имели доступ дети.

7 июля 2017 года боеприпас нашел 13-летний мальчик, который в результате неосторожного обращения с гранатой погиб на месте, еще двое находящихся рядом детей возраста 13 и 10 лет получили ранения и были госпитализированы. Им была оказана своевременная медицинская помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Следователи регионального управления СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего, с места происшествия изъяты части боеприпаса, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Калуга, Иван Гридин

Калуга. Другие новости 10.07.17

Житель Екатеринбурга вторые сутки пытается вызволить жену из отделения полиции: «Дома-то двое маленьких детей!". / На Украине обвинили мультик «Маша и медведь» в формировании «обаятельного образа агрессивной России». / ЦБ обратился к правоохранителям в связи с проблемами в банке «Югра». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»