Самолет из Сургута сел во Внуково с отказавшим двигателем

Пассажирский самолет Boeing компании «ЮТэйр» совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково. По словам источника в авиадиспетчерских службах, у лайнера отказал один из двигателей. Посадка прошла благополучно.

«Лайнер выполнял рейс из Сургута, однако на подлете к Москве командир доложил об отказе одного из двигателей. Тем не менее, было принято решение совершить посадку в аэропорту назначения, поскольку ресурс работающего двигателя по расчетам пилотов позволял безопасно дотянуть до Внуково», – приводит «Интерфакс» слова источника.

Он также сообщил, что пилотам удалось благополучно посадить самолет. «Несмотря на отказ одного из двигателей, посадка прошла благополучно, без внештатных ситуаций, паники на борту не было, никто не пострадал», – отметил источник.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.07.17

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