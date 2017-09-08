В Туле женщину выкопали из могилы ради кражи ее свадебного платья

На кладбище в Туле нашли раскопанную могилу. Правоохранители в ходе проверки установили, что тело похороненной в мае этого года женщины находится вне гроба и присыпано земли, сообщает портал newstula.ru.
Смотритель погоста 6 сентября совершал обход территории и заметил, что из могилы на одном из участков торчит рука. Мужчина сообщил об этом руководству и в полицию.
По данным издания, вандалы сняли с тела 47-летней женщины подвенечное платье, не тронув золотые крестик и цепочку.
В настоящее время останки находятся на экспертизе. Следователям предстоит выяснить, кто и с какой целью поглумился над телом умершей женщины.
Тула, служба информации РИА «Новый День»
Тула. Другие новости 08.09.17
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