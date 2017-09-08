В Туле женщину выкопали из могилы ради кражи ее свадебного платья

На кладбище в Туле нашли раскопанную могилу. Правоохранители в ходе проверки установили, что тело похороненной в мае этого года женщины находится вне гроба и присыпано земли, сообщает портал newstula.ru.

Смотритель погоста 6 сентября совершал обход территории и заметил, что из могилы на одном из участков торчит рука. Мужчина сообщил об этом руководству и в полицию.

По данным издания, вандалы сняли с тела 47-летней женщины подвенечное платье, не тронув золотые крестик и цепочку.

В настоящее время останки находятся на экспертизе. Следователям предстоит выяснить, кто и с какой целью поглумился над телом умершей женщины.

Тула, служба информации РИА «Новый День»

Тула. Другие новости 08.09.17

В Балашихе рухнула стена кинотеатра – пострадали 8 человек, в том числе ребенок. / Голосовать досрочно в Серове и Нижней Туре приходят подозрительные и нетрезвые люди. / Царебожники начали установку билбордов в память о царе-искупителе спустя пять дней после взрыва у «Космоса» (ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»