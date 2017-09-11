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Скандалы и происшествия

В Таиланде туристка из России разбилась насмерть

В Таиланде туристка из России разбилась насмерть

Российская туристка скончалась на одном из курортов Таиланда. 28-летняя женщина разбилась насмерть, выпав с балкона отеля.

По данным полиции Паттайи, тело россиянки было обнаружено рядом со зданием гостиницы, передает Bangkok Post. Установлено, что она погибла в результате падения с шестого этажа отеля. В настоящее время ее соседка дает показания правоохранителям.

В посольстве России в Таиланде подтвердили, что информация о гибели гражданки РФ к ним поступала. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 11.09.17

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