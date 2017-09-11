В Иркутской области собаки насмерть загрызли двухлетнего малыша

В Братском районе Иркутской области две собаки растерзали 2-летнего ребенка. В отношении хозяина животных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла 8 сентября в городе Вихоревка. Двухлетний мальчик играл во дворе частного дома, в какой-то момент малыш пропал из виду, мать пошла его искать. Она обнаружила растерзанное тело ребенка на соседнем участке.

«Со слов соседей, хозяину данных собак неоднократно указывали на их агрессивное поведение. За несколько дней до трагедии мать погибшего мальчика была укушена за ногу этими же животными. Но мужчина не предпринимал никаких действий, чтобы оградить жителей окрестных улиц от потенциальной опасности, исходящей от его питомцев», – сообщает областное управление СКР.

Агрессивных животных ликвидировали, их хозяин признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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