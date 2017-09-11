Сургутские следователи заинтересовались нападением собаки на ребенка

В Сургуте следователи организовали проверку по сообщению о нападении собаки на малолетнего ребенка, которое появилось в социальной сети. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, следователи обратили внимание на публикацию одной из групп во «ВКонтакте», в которой говорилось что на 2-летнего мальчика напала собака. Это якобы произошло на одной из детских площадок, расположенной по улице Мечникова. Из публикации следует, что ребенок получил травмы лица.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Собака отловлена и помещена в пункт временного содержания животных.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 11.09.17

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