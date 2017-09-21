В Сургуте возбудили дело из-за нападения собаки на 2-летнего ребенка

В Сургуте по результатам проверки по факту нападения собаки на малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре. Сообщение о ЧП появилось в одной из социальных сетей 9 сентября 2017 года. Как писал «Новый День», местные жители рассказали о нападении собаки на 2-летнего мальчика, которое произошло на детской площадке на улице Мечникова.

Сотрудники следственного отдела организовали процессуальную проверку, в ходе которой выяснилось, что незадолго до нападения на мальчика собака укусила еще двух детей, проживающих в этом же районе города. Установлено, что на шее собаки был ошейник, однако по словам горожан, владельца у этой собаки нет, а ошейник на нее надели защитники животных, чтобы предотвратить ее отлов.

Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего следственным путем по результатам проверки следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ст.118 УК РФ). Следователи допрашивают очевидцев произошедшего, устанавливают, является ли собака бродячей. Если окажется, что у животного нет хозяина, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию отлова бродячих собак.

Сургут, Иван Гридин

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