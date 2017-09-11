В Тюмени из больницы сбежал арестант в наручниках и со спинкой кровати

В ночь на 11 сентября из Тюменской областной клинической больницы №2 сбежал мужчина, находившийся там под арестом. Беглецом является житель Свердловской области 1983 года рождения ранее судимый Александр Хвастунов. Он пропал из палаты около 4:00. Мужчину подозревают в совершении серии имущественных преступлений.

По словам заместителя начальника пресс-службы УМВД России по Тюменской области Антона Каморникова, в отношении охранявших его сотрудников правоохранительных органов сейчас проводится служебная проверка, передает 72.ru.

На вид сбежавшему мужчине 30-35 лет. Телосложение среднее, волосы темные, носит бороду, усы. Особые приметы: травматическое ранение головы, на руке наручники со спинкой от кровати белого цвета.

Каким образом мужчине, который находился под охраной, удалось сбежать, пока неизвестно. По предварительным данным, он отломал металлическую спинку кровати, к которой был пристегнут наручниками. Для поиска сбежавшего мужчины сейчас проводятся все необходимые мероприятия.

По данным тюменских СМИ, сейчас полицейские проверяют автомобили на трассе в направлении Екатеринбурга. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Хвастунова, полицейские просят позвонить по телефонам: 8 (3452) 793-023, 794-803 или 291-600.

Тюмень, Иван Гридин

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