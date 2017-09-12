Сбежавшего в наручниках из больницы уральца поймали в Тюменской области

Сбежавший из охраняемой палаты Тюменской областной клинической больницы №2 в ночь на 11 сентября арестант не сумел далеко уйти от полиции. Ему не удалось покинуть пределы региона. Подозреваемого в серии краж задержали вблизи села Успенка на границе со Свердловской областью.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в серии краж, совершивший побег из медицинского учреждения. В настоящее время он доставлен в отдел полиции. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Беглый арестант при задержании находился в салоне автомобиля, остановленного сотрудниками ГИБДД для досмотра. Как писал «Новый День», побег из больничной палаты подозреваемый в кражах житель Свердловской области 1983 года рождения Александр Хвастунов совершил в ночь на 11 сентября. Он скрылся из медицинского учреждения в наручниках и со спинкой кровати в неизвестном направлении.

Как оказалось при задержании, он избавился не только от наручников, металлической конструкции и повязки с травмированной головы, но приоделся, сбрил бороду и усы.

Каким образом мужчине, который находился под охраной, удалось сбежать, пока неизвестно. По предварительным данным, он отломал металлическую спинку кровати, к которой был пристегнут наручниками. Проводится служебная проверка.

Тюмень, Иван Гридин

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