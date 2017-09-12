Двое мужчин погибли в Подмосковье, попав под электричку

Электричка сбила насмерть двух мужчин на платформе Кратово в Подмосковье. Следователи начали проверку по факту трагедии, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По информации ведомства, сегодня в 00:05 двое мужчин переходили железнодорожные пути в неположенном месте и перед приближающимся составом. Из-за малого расстояния и высокой скорости машинисту электропоезда «Голутвин – Москва» предотвратить наезд на мужчин не удалось. От полученных травм пострадавшие скончались на месте происшествия.

В настоящее время следователи устанавливаются все обстоятельства трагедии. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, отмечается в сообщении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.17

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