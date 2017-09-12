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Суд в Ираке вынес смертный приговор россиянину, воевавшему за ИГ

Суд в Ираке вынес смертный приговор россиянину, воевавшему за ИГ
Фото: alsumaria.tv

Центральный уголовный суд Багдада вынес приговор российскому гражданину, обвиняемого в связях с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государства». Суд приговорил россиянина к смертной казни через повешение, сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на представителя суда.

По словам представителя Высшего судебного совета Абдулы Саттара Байрактара, гражданин России входил в так называемую бригаду «Аз-Заркауи» – одному из формирований ИГ (запрещена в РФ). Он был схвачен в ходе операции по освобождению Мосула после того, как израсходовал все патроны. Задержанный признался в совершении нескольких терактов против иракских силовиков с 2015 года, сообщил представитель судебного ведомства.

При этом отмечается, что приговор вынес суд первой инстанции, и он может быть обжалован.

В российской дипмиссии в Багдаде заявили, что посольство России в Ираке не располагает данной информацией, передает РИА «Новости».

Багдад, служба информации РИА «Новый День»

Багдад. Другие новости 12.09.17

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