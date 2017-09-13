Ведущие Ургант и Соловьев обменялись «любезностями» на ТВ

Телеведущий «России 1» Владимир Соловьев заявил, что ему «наплевать», будет ли его коллега с «Первого канала» Иван Ургант отвечать на его реплику после заочного обмена колкостями. Соловьев ответил на шутку Урганта о названии передачи для телеканала «Россия 1» в своей программе. Он заявил, что Ургант-младший в отличие от своего отца не попадет в базу данных украинского сайта «Миротворец», потому что достаточно ««гаденько» пошутил про меня». Фрагмент передачи он выложил на своей странице в Twitter.

​«Это его дело, и даже не его, а руководства канала. Я никогда не поверю, учитывая корпоративные правила, что даже если это была лёгкая шутка Урганта, она не дошла до Константина Львовича (Эрнста, генерального директора «Первого канала» – прим. ред.) и что ее не удалили из эфира на Москву. Кстати, моего ответа в эфире на Москву не было. Он (Ургант) оскорбил канал, а это некорректно», – приводит РИА «Новости» слова Соловьева.

Такую реакцию Соловьева вызвало высказывание Ивана Урганта в эфире программы «Вечерний Ургант». Ведущий испачкал себе лицо белой массой. Гостья программы телеведущая Ирена Понарошку сказала, что на лице у Ивана соловьиный помет. На это Ургант пошутил, что «это хорошее название для шоу на канале «Россия»».

На это Соловьев опубликовал фрагмент передачи, в ходе которого заявил: «А никто не знает, Иван Ургант не в «Миротворце»? Вот его отец точно. Хотя с другой стороны я знаю отличный способ, как сделать так, чтобы не попасть в «Миротворец». Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся теперь в бегах в Праге с криками: «Молодец, как ты уел Соловьева». И все украинские сайты с радостью печатают, ай молодец Ургант! Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке с твоим папой и со многими достойными людьми. Продолжай шутить!», – сказал Соловьев.

Стоит отметить, что отец Ивана Андрей Ургант не остался в стороне. Он заявил, что при любых условиях примет сторону сына, передает РИА «ФАН». «Иван мой сын, и поэтому я при всех случаях принимаю его сторону, даже не вникая в суть вопроса. Если Иван неправ в чем-то, мы потом сами разберемся», – сказал он.

Кроме того, Ургант-старший подчеркнул, что не хотел бы влезать в политические дрязги, подразумевая конфликт между Россией и Украиной, о котором ранее говорил Соловьев в высказывании о списках «Миротворца». «То, что я на «Миротворце», – да, мне сообщили об этом, это было какое-то время назад. И то, сообщили не официально, а тоже так – по сарафанному радио… У меня гастроли на Украине, может быть, меня впустят, а может быть, и не впустят», – пояснил актер, добавив, что Россия – великая страна, а Украина всегда была для него любимой.

Официальной реакции Ивана Урганта на слова Соловьева не последовало. Однако источник радиостанции «Говорит Москва» на «Первом канале» сообщил, что Ургант-младший готовит свой ответ на реплику Соловьёва.

Москва, Иван Гридин

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