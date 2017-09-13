Вице-спикер Лебедев предложил установить пандус в подъезде безрукой девочки

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что готов встретиться с женщиной – матерью безрукой девочки в здании парламента в присутствии журналистов и предложил установить в подъезде дома, где они проживают, пандус.

«Я прочитал в комментариях в интервью этой мамы, что у них есть определённые проблемы, в первую очередь связанные тем, что у неё в семье есть ещё дети, тоже, к сожалению, инвалиды, и у неё проблема с благоустройством подъезда в плане обустройства его пандусом. Чтобы не таскать коляски по ступеням, и чтобы дети могли более комфортно заезжать в подъезд. И, к сожалению, ей долгое время не удается решить этот вопрос», – рассказал парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также заявил, что, «если у неё будут какие-то ещё обращения, я тоже будут готов на них отреагировать как лично, так и используя ресурс, который есть у депутата Госдумы». Я готов встретиться с ней в своём кабинете в Государственной думе, а все СМИ, заинтересованные в этом вопросе, могут прийти и поучаствовать в этой встрече», – сказал Лебедев.

Отметим, что ранее Лебедев прокомментировал в Twitter ролик, где девочка без рук ест с помощью ног. Он сказал, что жизнь таких детей – мучение. Из-за этого на парламентария обрушился шквал критики. Позже он заявил, что СМИ исказили его позицию – он «не говорил о том, что этой девочке нет необходимости жить», а лишь имеет в виду только судьбу тех детей, о чьих патологиях было известно до рождения.

Отметим, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский также не остался безучастным в этой истории. Он объяснил слова Госдумы Игоря Лебедева, заявив, что матери должны сами решать – рожать или нет. В частности, он сказал, что современная медицина способна диагностировать патологии развития плода на ранних стадиях развития, еще в утробе матери. А прерывать ли беременность, семья должна самостоятельно.

«Мать сама решает, как быть, но я уверен, что в большинстве случаев наступает искусственное прерывание беременности, и при следующей беременности будет здоровым. Надо из другого исходить: если кто-то очень сердобольный – возьмите инвалида-ребенка из детского дома и воспитывайте его. Если он родился – он должен жить», – заявил Жириновский.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.09.17

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