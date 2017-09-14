«Выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят»: посетители разорили парк «Зарядье»

В московском парке «Зарядье» за первые два дня работы посетители уничтожили более 10 тысяч растений, в том числе краснокнижные. Вандалы повредили стеклянный купол и разбили окно медиацентра. Руководство парка вводит ряд ограничений, чтобы защитить ландшафт и архитектуру.

Официальное открытие парка «Зарядье» состоялось в День города 9 сентября. Строительство обошлось городскому бюджету в 14 млрд рублей, на территории парка было высажено около 1 млн растений.

Несмотря на то, что вход в «Зарядье» осуществлялся по специальным приглашениям, посетители успели нанести многомиллионный ущерб. По словам начальника отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игоря Сафиуллина, сильно пострадала зона северного ландшафта, где было уничтожено около 30% насаждений, пишут «Известия». Гуляющие москвичи вытоптали редкие растения и ценный мох.

«Представьте, выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят. Вся зелень еще не прижилась, ее только недавно высадили, поэтому из земли ее быстро выдергивают руками», – посетовал Сафиуллин.

Кроме того, вандалы бросили камень в стеклянный купол над филармонией, в результате один из прозрачных треугольников весь покрылся трещинами, его замена потребует значительных вложений из-за уникальности составляющего элемента.

Посетители разбили и напольные фонари перед входом в павильон «Заповедное посольство», а также повредили световое окно на крыше медиацентра.

Для того чтобы оградить парк от дальнейшего разорения, руководство ввело ряд ограничений, сообщил директор «Зарядья» Павел Трехлеб. «С 14 сентября вход на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами. Это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами», – указывается на официальном сайте мэра Москвы.

Восстановительные работы в парке начнутся с 18 сентября. Вход по понедельникам будет открываться для посетителей с 14:00.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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