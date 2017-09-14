Скончалась экс-солистка группы «БандЭрос»

В СМИ появились сообщения о том, что бывшая солистка музыкального коллектива «БандЭрос» Рада Змихновская ушла из жизни. Информацию о смерти подтвердили телеканалу РЕН ТВ родственники певицы.

Бывший участник группы рэпер Батишта сообщил журналистам, что Змихновская впала в кому, а затем скончалась. Причина смерти артистки не раскрывается.

Рада Змихновская родилась на Украине в Черниговской области. Окончила Высшую комсомольскую школу (Московский гуманитарный университет).

Группа «БандЭрос» стала известной в 2005 году, ворвавшись в российские музыкальные чарты с хитами «Коламбия Пикчерз не представляет» и «Не зарекайся». В 2007 году Змихновская покинула коллектив из-за того, что готовилась стать матерью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.09.17

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