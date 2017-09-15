В Норвегии из-за ошибки врачей скончался шестилетний ребенок из России

В Королевской больнице Осло умер шестилетний мальчик из России. Ребенка лечили от онкологического заболевания. Причиной смерти стала врачебная ошибка.

22 августа в Бергене врач ввел в мозг мальчика неверный препарат при проведении химиотерапии, от чего ребенок впал в кому. До вчерашнего дня он был подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Медики сообщили, что вернуть мальчика к жизни не представляется возможным. 14 сентября родители приняли решение об отключении его от аппарата, сообщает издание Bergens Tidende.

Руководство клиники признало, что причиной смерти ребенка стала ошибка врача. Правоохранители проводят расследование.

Посольство России в Норвегии располагает информацией о случившемся с гражданином РФ. Дипломаты по своей линии выясняют обстоятельства смерти мальчика.

Осло, служба информации РИА «Новый День»

Осло. Другие новости 14.09.17

Обрушение миропорядка: Средняя Азия рискует стать территорией горячей войны. / «Допинговая» атака: 17 стран призвали отстранить Россию от зимней Олимпиады-2018. / Крымчане взбудоражены: в Тихой бухте завелись и орудуют «элитные черти». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»