В поезде метро в Лондоне прогремел взрыв, есть пострадавшие

В поезде лондонского метро произошел взрыв. В результате инцидента пострадали несколько человек, сообщает газета The Sun.
По сведениям издания, пострадавшие получили ожоги лица, у некоторых из них также обожжены волосы. На место происшествия выехали оперативные службы.
Газета Metro уточняет, что взорвался белый контейтер, оставленный в сумке в последнем вагоне поезда. Вагон наполнился дымом, проводится эвакуация людей.
Полиция британской столицы подтвердила факт инцидента, однако отказалась сообщить подробности.
«Мы в курсе инцидента на станции метро «Парсонс-Грин». Сотрудники прибыли на место», – говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обстоятельства произошедшего в подземке инцидента выясняются. Движение поездов между станциями «Эрлс Корт» и «Уимблдон» остановлено.
Лондон, служба информации РИА «Новый День»
Лондон. Другие новости 15.09.17
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