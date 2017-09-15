В поезде метро в Лондоне прогремел взрыв, есть пострадавшие

В поезде лондонского метро произошел взрыв. В результате инцидента пострадали несколько человек, сообщает газета The Sun.

По сведениям издания, пострадавшие получили ожоги лица, у некоторых из них также обожжены волосы. На место происшествия выехали оперативные службы.

Газета Metro уточняет, что взорвался белый контейтер, оставленный в сумке в последнем вагоне поезда. Вагон наполнился дымом, проводится эвакуация людей.

Полиция британской столицы подтвердила факт инцидента, однако отказалась сообщить подробности.

«Мы в курсе инцидента на станции метро «Парсонс-Грин». Сотрудники прибыли на место», – говорится в сообщении полиции в Twitter.

Обстоятельства произошедшего в подземке инцидента выясняются. Движение поездов между станциями «Эрлс Корт» и «Уимблдон» остановлено.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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